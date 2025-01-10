Баскетболист пронес девушку в отель в чемодане: она же его и сдала (фото)

Китайский спортсмен прославился на весь мира

Защитник баскетбольного клуба "Гуанчжоу Лонг-Лайонс" Чжан Синлян получил суровое наказание. Дело в том, что он буквально принес девушку в чемодане в свою комнату в командном отеле накануне игры.

Об этом сообщает e.vnexpress.net. По информации источника, клуб отстранил спортсмена от поединков.

Возможно, никто ничего бы не узнал, если бы девушка баскетболиста не написал пост в соцсетях (Weibo). Она похвасталась, что нашла способ пробраться к парню в отель, прикрепив собственную фотографию в чемодане. Девушка отметила, что пошла на такой шаг, чтобы спортсмен помог ей с домашним заданием. В своей публикации студентка факультета искусств добавила, что Чжан не спал всю ночь, помогая ей.

Отметим, устав китайского клуба запрещает игрокам приводить гостей, включая подруг, в отель перед матчами. Разумеется "Гуанчжоу Лонг-Лайонс" отстранил игрока за данный проступок.

Ранее сообщалось, что младший сын легенды бокса, мэра Киева Виталия Кличко Максим впервые получил вызов в национальную команду по баскетболу.