"И за 1,3 млн на фронт не хотят": в России поднимают выплаты контрактникам

Общественные настроения внутри России кардинально изменились

Колоссальные потери России на войне заставляют власть в очередной раз повышать выплаты будущим солдатам, так они за первую половину июня кое-где выросли аж в 13 раз. Однако желающих идти на войну даже за 1,3 миллиона рублей нет.

Об этом сообщает аналитик Евгений Истребин на Facebook. По его словам, в России царит "настоящая охота за головами".

"Гонки за наемниками выходят на какой-то запредельный уровень. За прошедшую неделю сразу 5 федеральных округов подняли выплаты за заключение контракта. На этой неделе к ним присоединилась еще одна область", — говорится в сообщении.

На прошлой неделе подняли выплаты:

10 июня, Карачаево-Черкессия сразу (в 13 раз) со 100 тыс. до 1,3 млн рублей.

10 июня Приморский край (в 2,5 раза), с 200 тыс. до 500 тыс.

13 июня Челябинская область +35% с 225 тыс. до 305 тыс.

14 июня Сахалинская область с 500 тыс. до 800 тыс.

15 июня Кабардино-Балкария с 305 тыс. до 805 тыс. рублей.

Также с 17 июня подняла выплаты Свердловская область сразу в 4 раза, со 100 тыс. до 400 тыс.

Аналитик акцентирует, что желающих ехать на войну становится все меньше. И это доказывает история в Сахалинской области, где за июнь уже было 2 повышения с 300 тыс. до 500 тыс., а затем с 500 тыс. до 800 тыс.

"Кремль доходит до момента, когда придется принимать сложное решение, или останавливать агрессивную захватническую войну, или объявлять массовую мобилизацию", — говорит Истребин.

По его словам, общественные настроения внутри России кардинально изменились, судя по уменьшению количества желающих идти на войну даже за 1,3 миллиона.

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