Черный ворон и дубовые листья: что означает шеврон легендарной 93-й ОМБр

"Холодный Яр" — одно из самых боеспособных соединений Сухопутных войск ВСУ

Шевроны на военной форме украинских защитников имеют особое значение и долгую историю. Каждый такой знак рассказывает о боевом пути подразделения, его традициях и ценностях.

Новые нарукавные знаки появились в Вооруженных Силах Украины еще в 2014 году, когда началась российская агрессия. "Телеграф" расскажет, что означает символика 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" — одного из известнейших подразделений ВСУ.

На официальном нарукавном знаке 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" изображены черный ворон и дубовые листья. Воинственная птица символизирует яростное сопротивление, разум, долголетие, храбрость. А дубовые листья напоминают о гайдамацком дубе и повстанческом движении Максима Железняка времен Колиевщины.

93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" — одно из самых боеспособных соединений Сухопутных войск ВСУ. С 2014 года подразделение прошло ожесточенные бои войны на востоке Украины, в частности под Иловайском и в Донецком аэропорту. За годы противостояния российской агрессии более тысячи военнослужащих бригады получили государственные награды, а трое стали Героями Украины.

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году бригада защищала Украину на разных направлениях — от Сумщины до Бахмута. Бригада носит название "Холодный Яр" в честь прославившейся своими повстанцами исторической местности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что означает шеврон ракетной бригады "Святая Варвара". Бригада была создана в далеком 1997 году.