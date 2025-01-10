В РФ сильно возмутились из-за слов президента Литвы

Между Литвой и РФ вспыхнул очередной дипломатический конфликт из-за заявлений о Калининграде. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Литвы "картонной дурилкой".

А все потому, что президент Литвы Гитанас Науседа назвал Калининград частью "Малой Литвы" и отметил необходимость сохранения литовского культурного наследия в регионе. По его словам, несмотря на попытки РФ город Караляучус (литовское название Калининграда) не потеряет своего исторического значения. Ответ представителей Кремля передают росЗМИ.

Представитель МИД РФ Мария Захарова резко отреагировала на эти высказывания. Она назвала президента Литвы "картонной дурилкой", а его заявления — "влажными историческими фантазиями". Захарова также напомнила о передаче Вильнюса и Виленской области в Литве во времена СССР, намекнув на возможность пересмотра этого решения.

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков также высказался по этому спору. Он говорит, что слова литовского президента говорят о территориальных претензиях со стороны Вильнюса. По его словам, это оправдывает дополнительные меры предосторожности со стороны РФ. Песков также подчеркнул, что Литва принадлежит к перечню недружественных для РФ государств.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что в России взялись комментировать слова украинского президента Владимира Зеленского о возможных переговорах с РФ. Сейчас Москва вроде бы не доверяет его словам, и они ничем "не подкреплены".