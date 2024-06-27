Глупость не спасет от повестки: официально утверждено, с каким уровнем IQ украинцев не мобилизуют

Результаты тестирования в сети не подойдут

В Украине продолжается обязательная мобилизация всех военнообязанных мужчин, однако есть ряд болезней, с которыми лицо признается непригодным. Среди них есть умственная отсталость, которая коррелируется по уровню IQ.

"Телеграф" расскажет, с каким IQ не могут мобилизовать и почему.

В список болезней, с которыми человек определяется непригодным, входит умственная отсталость разных видов. Однако не все уровни тяжести считаются основанием для получения "белого билета".

Виды умственной отсталости по IQ:

легкая умственная отсталость – IQ = 50 – 69;

умеренная умственная отсталость – IQ = 35 – 49;

тяжелая умственная отсталость – IQ = 20 – 34;

глубокая умственная отсталость – IQ = 0 – 19.

Согласно соответствующему Приказу Министерства обороны Украины, непригодными признаются лица с тяжелой и глубокой умственной отсталостью. То есть людей с IQ от 34 до 0 не могут мобилизовать.

Однако и более легкие уровни отсталости не позволят человеку участвовать непосредственно в боевых задачах. Ведь в сейчас пригодные лица делятся на 4 категории, что позволяет расширить круг мобилизованных лиц, которые будут служить не только на "нуле".

Также на уровень IQ может влиять деменция, являющаяся основанием для признания лица не пригодным. Однако все вышеуказанное должно быть подтверждено документально с помощью военно-врачебной комиссии (ВВК) и предоставления человеку соответствующего с его состоянием здоровья статуса. То есть пройти онлайн-тестирование в сети на определение уровня IQ недостаточно.

Ранее "Телеграф" писал, что в Офисе Президента Украины рассказали, планируют ли в Украине снизить мобилизационный возраст до 21 года.