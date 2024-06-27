Повестку могут выдать даже тем, у кого есть бронь: нардеп указал на важный нюанс

Нардеп рассказал, как решить возникшую проблему

Согласно новому закону о мобилизации, призвать в армию могут даже мужчину, у которого есть бронь от мобилизации. Это возможно, если он вовремя не обновил данные в ТЦК.

Об этом рассказал член оборонного комитета Верховной Рады и народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский в интервью LIGA.net. По его словам, сотрудники предприятий, которые определены, как критические для государства, часто сталкиваются с подобной проблемой.

Нардеп пояснил, что складываются ситуации, когда военнообязанные мужчины могут быть забронированы, так как работают на критически важных предприятиях. Но при этом подходит к концу срок обновления данных в ТЦК. И в случае, если у мужчины еще не оформлена бронь, в военкомате вполне законно могут вручить ему повестку для мобилизации.

Вениславский добавил, что это возможно даже при электронном бронировании. Ведь для того, чтобы бронь работала, военнообязанному все равно нужно обновить данные в ТЦК.

"Механизм решения проблемы состоит в так называемом электронном бронировании. После этого такие граждане (забронировавшиеся онлайн) могут спокойно идти и обновлять свои данные, потому что в системе "Оберег" уже будет указано, что они забронированы", — сказал Федор Вениславский.

Нардеп отметил, что такую ситуация следовало бы спрогнозировать и заранее продумать механизм ее решения. Но этого не произошло, поэтому случились подобные ситуации в этот, так называемый, переходной период. Но, по его словам, проблема либо уже решена, либо будет решена на протяжении последней недели июня.

Также "Телеграф" рассказывал о том, для чего нужно экономическое бронирование в Украине. Михаил Подоляк напомнил, что для содержания одного военнослужащего необходимо пять налогоплательщиков.