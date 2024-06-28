Облгазы Фирташа больше не арестованы: решение суда

Высший антикоррупционный суд отменил аресты акций "облгазов Фирташа". Соответствующее решение принято 25 июня и сегодня обнародовано в судебном реестре.

В комментарии ЭП Высший антикоррупционный суд подтвердил соответствующее решение. "Мотивы этого решения будут в полном тексте на следующей неделе", — заявили в суде.

Редакция обратилась за комментарием в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) и ждет ответа.

Напомним:

Компания Group DF считает решение СНБО о продлении санкций против ее акционера Дмитрия Фирташа попыткой оказать давление на бизнес. Group DF оспаривает санкции в украинском суде и намерена обращаться в международные.

Киевский окружной админсуд прекратил действие постановления НКРЭКУ об остановке лицензии по распределению газа для частной компании "Черкассыгаз" и расширение лицензии ООО "Газораспределительные сети Украины" (бренд "Газсети") на Черкасскую область.