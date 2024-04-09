СБУ изучает схему финансирования газовых компаний на 20 млрд грн и роль в ней главы НКРЭКУ Тарасюка - запрос

Почти 30 млрд грн в качестве компенсации расходов должны получить различные газовые компании, 12 из которых являются фигурантами дела СБУ, входившими в газовый холдинг Дмитрия Фирташа

Служба безопасности Украины, которая расследует схему по хищению голубого топлива, направила в НКРЭКУ запрос о намерениях регулятора предусмотреть более 22 млрд грн на компенсацию расходов 12 компаниям-фигурантам громкого "газового уголовного дела".

Согласно имеющемуся в распоряжении редакции glavcom.ua документу, СБУ обратило внимание на тот факт, что сразу после назначения главой НКРЭКУ Валерия Тарасюка регулятор утвердил операторам ГРМ объемы превышения фактической стоимости услуг по распределению природного газа над тарифной выручкой, предусмотренной тарифами на распределение природного газа за периоды, образовавшихся до 31 декабря 2019, с 1 января 2020 по 31 октября 2021 и с 1 января 2021 по 28 февраля 2022 года.

Согласно указанному решению, почти 30 млрд грн в качестве компенсации расходов должны получить разные газовые компании, 12 из которых являются фигурантами дела СБУ, входивших в газовый холдинг Дмитрия Фирташа.

Список этих компаний: АО "Винницагаз", АО "Волыньгаз", АО "Днепрогаз", АО "Днепропетровскгаз", АО "Житомиргаз", АО "Закарпатгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", АО "Криворожгаз", АО "Львовгаз", АО "Сумыгаз", АО "Хмельницкгаз", АО "Черниговгаз". На них из общей суммы в 29 746 637,31 тыс. грн НКРЭКУ предусмотрел 22 337 863,76 тыс. грн. В СБУ ранее уточняли, что все эти компании принадлежали к "группе Фирташа" и в 2021-2022 годах, когда главой НКРЭКУ также был Валерий Тарасюк, "присвоили более 18 млрд грн денег украинцев".

В настоящее время в своем запросе СБУ констатирует, что так и не получила от НКРЭКУ объяснений по поводу их действий, а потому повторно требует информировать о том, приняты ли регулятором меры с целью "осуществления проверок достоверности представленных субъектами рынка природного газа данных при прохождении процедуры верификации" .

Поскольку именно отсутствие таких проверок и размеры утвержденных НКРЭКУ в 2021 году тарифов и позволили тогда обокрасть государство на миллиарды. Кроме того, СБУ потребовало от НКРЭКУ "сообщить структуру верифицированных задолженностей в разрезе каждого ОГРМ группы "Региональная Газовая компания" (группа Фирташа. – Ред.). А также СБУ требует от НКРЭКУ копий документов о том, "попали ли нанесенные убытки ОГТСУ за 2 год в суммы верифицированных задолженностей".

Пока ни глава НКРЭКУ Тарасюк, ни какой другой член Нацкомиссии публичных комментариев на счет намерений распределить более 22 млрд грн в пользу газовых компаний, обвиняемых в хищениях, пока не предоставили.

Ранее стало известно о том, что аффилированные к главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку компании строят сегодня Днестровскую ГАЭС за более чем 40 млрд из бюджета.

Напомним, что в 2020 году Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) начало проверку главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка на предмет коррупции и конфликта интересов.

По данным временной следственной комиссии Верховной Рады, Валерий Тарасюк на момент назначения в НКРЭКУ возглавлял "Эф Энд Эм Украина" и владел 10% ее уставного капитала через кипрский офшор. После назначения он передал управление компании родному брату Артему Тарасюку, который возглавляет компанию до сих пор. С того времени активность компании на энергетическом рынке резко возросла: она стала контрагентом "Укрнэнерго" и ежемесячно платила на счета "Оператора рынка" взносы за право торговать электрической энергией в ежедневном режиме.