Повестка по почте: в каком случае ее можно проигнорировать без последствий

Адвокат рассказала об основных изменениях

С 17 июля 2024 года территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) смогут отправлять повестки по почте. Это означает, что военнообязанные смогут получить повестку, которую отправят заказным почтовым отправлением с объявлением ценности.

В ней также будет прописана дата явки в ТЦК. Проигнорировать такую повестку нельзя, сообщает адвокат Дарья Тарасова.

"Повестка должна быть направлена заказным почтовым отправлением (почтовым отправлением с объявлением ценности с описанием вложения) с уведомлением о вручении", ― пишет адвокат.

Исходя из этого можно заключить, что повестка, которую просто бросили в ящик, не законна. То есть ее можно проигнорировать без последствий.

Если повестка отправлена заказным почтовым отправлением, то следует прийти в ТЦК в указанную дату. Это касается всех, в том числе тех, кто обновил данные через приложение "Резерв+".

Другие важные моменты, связанные с отправкой повесток по почте:

их будут отправлять по адресу проживания, указанному при обновлении данных;

если данные не обновлены, то повестку отправят по адресу прописки;

в ТЦК следует прийти в течение 14 дней с даты, указанной в извещении;

наказание может получить военнообязанный, не знавший о вручении повестки из-за того, что не находился по указанному адресу.

Адвокат обращает внимание, что военнообязанный может быть наказан за неявку, даже если фактически не получил повестки. Поэтому следует позаботиться о возможности получения корреспонденции от ТЦК.

"Поэтому следует позаботиться о том, чтобы иметь информацию о поступлении корреспонденции в адрес, указанный при уточнении, или адрес прописки, если данные не уточняли", ― пишет Тарасова.

Для справки: отправку повесток по почте разрешает Постановление Кабмина №560. Эта норма вступит в силу на следующий день после завершения обновления данных военнообязанными, призывниками и резервистами. То есть с 17 июля 2024 года.

"Телеграф" ранее опубликовал список заболеваний кишечника, с которым по закону не мобилизуют в Силы обороны. В последние месяцы этот список был существенно сокращен.