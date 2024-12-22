В России столкнулись два поезда: десятки вагонов сошли с рельсов (фото)

Движение Транссибирской железнодорожной магистрали заблокировано в обоих направлениях

На Забайкальской железной дороге в России столкнулись два грузовых поезда. В результате у первого состава сошло 35 вагонов, у второго — семь.

Информация об этом была опубликована в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Там отметили, что инцидент случился утром в воскресенье, 22 декабря.

"По предварительным данным, 22 декабря 2024 года, около 07:30 (местное время), на 6623 км Забайкальской железной дороги (перегон Бушулей – Жирекен) произошло соударение 2-х составов грузовых поездов", — говорится в сообщении.

После случившегося, движение Транссибирской железнодорожной магистрали заблокировано в обоих направлениях, нарушена контактная сеть.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия пока остаются неизвестными.

Также в пресс-службе заявлено о задержании ряда поездов дальнего следования.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Самарской области России произошел взрыв на железнодорожном пути. В результате есть разрушения, а движение поездов было остановлено. Было сообщено, что взрыв возник из-за "вмешательства посторонних в работу железнодорожного транспорта".