Геморрой не спасет от мобилизации: с какими болезнями кишечника точно не заберут в армию

С такими патологиями исключают из военного учета

Мобилизация в Украине продолжается, но военнообязанные с определенными болезнями имеют право на отсрочку или исключение из военного учета. Точно не призывают граждан с тяжелыми заболеваниями кишечника.

Следует отметить, что геморрой не спасет от мобилизации. Полный перечень патологий, с которыми точно не заберут в армию, прописан в Приказе Министерства обороны Украины "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" №262.

С какими болезнями кишечника не мобилизуют

В Министерстве обороны изменили перечень болезней, с которыми больше не призывают в армию в военное время. Теперь этот список гораздо короче.

Согласно законодательству, не мобилизуют граждан со следующими болезнями кишечника при условии значительных нарушений функций:

кишечная непроходимость;

язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки;

паралитический илеус;

синдром раздраженного кишечника;

дивертикулярная болезнь;

мегаколон;

инвагинация;

спаечная болезнь;

другие патологии прямой кишки и заднего прохода.

Если у гражданина эти болезни находятся в тяжелой стадии, то его исключают из военного учета. Такого человека точно не призовут в Силы обороны. Однако если нарушения незначительные или умеренные, то с этими болезнями можно получить заключение ВВК о пригодности к несению службы в армии.

Ранее "Телеграф" сообщал, с каким уровнем IQ не мобилизуют. Некоторых мужчин с умственной отсталостью могут призвать в Силы обороны.