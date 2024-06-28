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Геморрой не спасет от мобилизации: с какими болезнями кишечника точно не заберут в армию

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Этот список закреплен законом Новость обновлена 28 июня 2024, 14:42
Этот список закреплен законом. Фото Коллаж "Телеграф"

С такими патологиями исключают из военного учета

Мобилизация в Украине продолжается, но военнообязанные с определенными болезнями имеют право на отсрочку или исключение из военного учета. Точно не призывают граждан с тяжелыми заболеваниями кишечника.

Следует отметить, что геморрой не спасет от мобилизации. Полный перечень патологий, с которыми точно не заберут в армию, прописан в Приказе Министерства обороны Украины "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" №262.

С какими болезнями кишечника не мобилизуют

В Министерстве обороны изменили перечень болезней, с которыми больше не призывают в армию в военное время. Теперь этот список гораздо короче.

Согласно законодательству, не мобилизуют граждан со следующими болезнями кишечника при условии значительных нарушений функций:

  • кишечная непроходимость;
  • язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки;
  • паралитический илеус;
  • синдром раздраженного кишечника;
  • дивертикулярная болезнь;
  • мегаколон;
  • инвагинация;
  • спаечная болезнь;
  • другие патологии прямой кишки и заднего прохода.

Если у гражданина эти болезни находятся в тяжелой стадии, то его исключают из военного учета. Такого человека точно не призовут в Силы обороны. Однако если нарушения незначительные или умеренные, то с этими болезнями можно получить заключение ВВК о пригодности к несению службы в армии.

Ранее "Телеграф" сообщал, с каким уровнем IQ не мобилизуют. Некоторых мужчин с умственной отсталостью могут призвать в Силы обороны.

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#Болезни #Армия #Мобилизация