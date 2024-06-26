Отчисленным студентам ждать повестку? Могут ли вузы отправлять данные в ТЦК, ответ юриста

Этот вопрос четко регулируется законом

Недавно на Волыни заявили, что местные университеты будут передавать обновленные данные об отчисленных студентах в территориальные центры комплектования (ТЦК). Но по закону такая информация может быть предоставлена только Министерством образования и науки.

Распространение этих данных может произойти в двух случаях: с согласия человека или по закону, когда речь идет об интересах национальной безопасности, экономического благополучия или прав человека. Об этом руководитель практики гражданского и хозяйственного права Юридической компании "Приходько и партнеры" Ирина Ан рассказала изданию "РБК-Украина".

В части 1 статьи 7 Закона "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" указано, какие персональные данные входят в реестр. Там есть информация об образовании. ТЦК имеют право получить ее от МОН в электронном виде.

Однако вузы не могут предоставлять такую информацию. На это им нужно получить разрешение от студента. В противном случае он имеет право подать жалобу и даже получить компенсацию.

"То есть персональную информацию лица о его образовании и специальности, а также формы обучения может предоставлять исключительно МОН путем электронного взаимодействия электронных ресурсов… В случае нарушения конфиденциальности персональных данных лицо имеет право на жалобу к Уполномоченному по правам человека или в суд с возмещением понесенного разглашением убытков", — сказала юрист.

То есть отчисление из университета еще не означает получения повестки. Но рано или поздно информация об этом появится в базах. Тогда отсрочки у отчисленного студента уже не будет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Минобороны сначала поддержали законопроект о продлении срока обновления данных в ТЦК, но затем передумали. Умеров направил письмо в Раду с просьбой оставить предварительный документ без рассмотрения.

Также мы ранее писали, что Кабмин разрешил бронировать саперов. Речь идет о тех специалистах, которые участвуют в гуманитарном разминировании.