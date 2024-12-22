В Сирии обнаружили огромный секретный тоннель в Ливан. Зачем он был нужен (видео)

Там заметили оставленную технику

После падения режима Башара Асада в Сирии обнаружили туннель в Ливан. Утверждается, что его якобы использовали переброски оружия для "Хезболлы".

Видео из туннеля опубликовали арабские каналы. На этих кадрах видно, что по туннелю могли свободно передвигаться грузовики. Несколько из них, а также другая тяжелая техника, попали на кадры.

Отмечается, что туннель расположен в районе горного хребта Каламун. Эта территория контролировалась силами режима Асада и ливанской "Хезболлой".

Утверждается, что протяженность тоннеля якобы достигает нескольких десятков километров. Эксперты оценили стоимость строительства тоннеля примерно в один миллиард долларов.

Хребет Каламун на карте

Напомним, 8 декабря стало известно о том, что сирийские повстанцы вошли в Дамаск и объявили о падении режима Асада. Последний покинул страну самолетом, а премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством, которое изберет народ.

16 декабря Башар Асад опубликовал свое первое заявление после бегства в Москву. Он утверждает, что не думал о бегстве. По его словам, российская база Хмеймим в Латакии, куда он приехал для координации действий с "российскими союзниками", якобы подверглась массированному удару беспилотниками, после чего из Москвы поступила просьба об организации срочной эвакуации вечером 8 декабря.