Картье, Булгари и другие дорогие украшения: в чем "засветилась" экс-заместитель Кулебы и что не так с ее декларацией (фото)

Имела на себе украшений на сумму от 72 тысяч евро

Несмотря на то, что экс-замминистра иностранных дел Дмитрия Кулебы Эмине Джапарова продолжает работать на государство представителем при международных организациях в Вене, ее декларации неполны и засекречены. Недавно она впервые показала дочь от Геннадия Боголюбова и на этих фото "засветилась" с люксовыми украшениями.

"Телеграф" расскажет о стоимости модных аксессуаров жены друга одиозного олигарха Игоря Коломойского Боголюбова и ее задекларированных доходах. О факте брака и отцовства вышеуказанного бизнесмена сообщала УП со ссылкой на источники.

Фото с ребенком в люксовых украшениях

На кадрах Джапаровой с маленькой дочерью видно несколько дорогих украшений.

Прежде всего бросается в глаза теннис-браслет от Cartier, его цена стартует от 30 000 евро. Далее можно увидеть кольцо с бриллиантами (трудно идентифицировать бренд), а на запястье браслет BULGARI также с бриллиантами, его стоимость составляет от 42 тысячи евро.

То есть Джапарова, прогуливаясь с дочерью Боголюбова, имела на себе украшений на сумму от 72 тысяч евро, без учета бриллиантового кольца.

В то же время, когда она еще работала замминистром и уже тогда по логике была беременна, на рабочих фото она начала появляться с люксовыми украшениями. В частности, серьги и браслет от Van Cleef & Arpels, стоимость от 10 000 евро.

На одном из своих селфи Джапарова также "засветилась" с сумкой-пазл от LOEWE. Ее стоимость от 2 тысяч евро, а это почти целая зарплата замминистра.

Декларация Джапаровой

Экс-заместительница Кулебы имеет довольно интересные декларации с сомнительными цифрами. Ведь, по документам 2019 года, у нее была небольшая зарплата и сбережения на сумму 600 долларов и 13 000 грн. В то же время в декларации за 2021 год вообще нет сбережений, только 600 000 грн заработная плата.

Также у Джапаровой в собственности есть авто Audi А5 2008 года выпуска, приобретенное за 145 тысяч гривен. В то же время в декларации не указана информация о недвижимости, получении подарков и накоплений с 2020 года.

Заметим, по слухам, Геннадий Боголюбов планирует уехать из Украины, чтобы самоустраниться от судебного процесса над экспортером Игорем Коломойским. Вероятно, муж Джапаровой переберется в Вену, ведь она там занимает государственную должность.

Напомним, что Боголюбов проходит по делу о присвоении 1.9 млрд $ по иску ПриватБанка, которое слушается в Лондоне. Решение суда ожидается уже в середине этого года.

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