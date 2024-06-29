Карт’є, Булгарі та інші дорогі прикраси: у чому "засвітилась" ексзаступниця Кулеби та що не так з її декларацією (фото)

Мала на собі прикрас на суму від 72 тисяч євро

Попри те, що ексзаступниця Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Еміне Джапарова продовжує працювати на державу представником при міжнародних організаціях у Відні, її декларації неповні та засекречені. Нещодавно вона вперше показала дочку від Геннадія Боголюбова і на цих фото "засвітилась" з люксовими прикрасами.

"Телеграф" розповість, про вартість модних аксесуарів дружини друга одіозного олігарха Ігоря Коломойського Боголюбова та її задекларовані доходи. Зауважимо, що про факт шлюбу та батьківство вищевказаного бізнесмена повідомляла УП з посиланням на джерела.

Фото з дитиною в люксових прикрасах

На кадрах Джапарової з маленькою донькою видко кілька дорогих прикрас.

Перш за все впадає в око теніс-браслет від Cartier, його ціна стартує від 30 000 євро. Далі можна побачити каблучку з діамантами (важко ідентифікувати бренд), а на зап'ясті браслет BULGARI також з діамантами, його вартість становить від 42 тисяч євро.

Тобто Джапарова, прогулюючись з донькою Боголюбова, мала на собі прикрас на суму від 72 тисяч євро, без врахування діамантової каблучки.

Водночас, коли вона ще працювала заступником міністра і вже тоді за логікою була вагітна, на робочих фото вона почала з'являтися з люксовими прикрасами. Зокрема, сережки і браслет від Van Cleef & Arpels, вартість від 10 000 євро.

На одному зі своїх селфі Джапарова також "засвітилась" з сумкою-пазл від LOEWE. Її вартість від 2 тисяч євро, а це майже ціла зарплата замміністра.

Декларація Джапарової

Ексзаступниця Кулеби має доволі цікаві декларації з сумнівними цифрами. Адже, за документами 2019 року, вона мала невелику зарплату та заощадження на суму 600 доларів і 13 000 грн. Водночас у декларації за 2021 взагалі нема заощаджень, лише 600 000 грн заробітна плата.

Також у Джапарової у власності є авто Audi А5 2008 року випуску, придбане за 145 тисяч гривень. Водночас у декларації не вказано інформацію про нерухомість, отримання подарунків та накопичень з 2020 року.

Зауважимо, за чутками, Геннадій Боголюбов планує виїхати з України, аби самоусунутись від судового процесу над експартнером Ігорем Коломойським. Ймовірно, чоловік Джапарової перебереться до Відня, адже вона там наразі займає державну посаду.

Нагадаємо, що Боголюбов проходить у справі про привласнення 1.9 млрд $ за позовом ПриватБанку, яка слухається у Лондоні. Рішення суду очікується вже в середині цього року.

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