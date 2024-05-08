Бывшая жена Тищенко показала люксовый отдых в Париже: сколько стоят ее аксессуары (фото)

В сети уже подсчитали, во сколько обошлись сумка и обувь бывшей жене одиозного нардепа

Бывшая жена внефракционного народепа Николая Тищенко, ныне владелица сети салонов красоты Clipse Алла Барановская, показала люксовый отдых в Париже. Новыми фото она поделилась со своим подписчикам.

На кадрах, опубликованных в Instagram, блогер показала прогулку в столице Франции. Надеты на девушке черные классические брюки, белая футболка и пальто.

Свой образ она дополнила люксовой сумкой Hermes за $27 500 и босоножками от Saint Laurent за $1200.

"В отпусках и путешествиях я не люблю фоткаться, если это не работа. Всем делаю идеальные фото, а у меня из красивейших уголков мира только небо, виды и сын, но буду исправляться", — написала Алла под своими фото.

В сети уже подметили, что сумка Hermes у Аллы похожа на ту, что выбрала для себя жена беглого олигарха Михаила Кипермана Алена.

Напомним, что о расставании пары стало известно в ноябре 2023. В середине января Оболонский суд удовлетворил заявление о расторжении брака. Пара была официально вместе с 2016 года. У них есть сын Давид.

Пару неоднократно упрекали в том, что развод фиктивный — якобы для того, чтобы скрыть состояние политика перед представлением декларации. Известно, что еще до похода в политику ресторатор переписал часть своего бизнеса на Барановскую. Кроме того, женщина является владелицей сети салонов красоты.

Так, журналисты выяснили, что несмотря на официальный развод с Аллой Барановской, Тищенко может иметь общий с ней быт. Во время визитов в Ужгород он проживает в том же доме, где и его бывшая жена. Боня, к слову, сейчас проживает в одном из самых дорогих домов в Ужгороде, расположенном в центре областного центра. По информации журналистов, апартаментов в этом доме нет в собственности ни у самого Тищенко, ни у его экссупруги.

В феврале 2024 года Тищенко задекларировал 12,6 млн. грн. в виде подарка. Источником дохода большой суммы средств политик указал свою бывшую супругу Аллу Барановскую. "Подарок" нардер получил 15 февраля, то есть на следующий день после Дня святого Валентина, символизирующего в мире взаимную любовь.

Ранее "Телеграф" рассказал, что показало расследование о состоянии нардепа Николая Тищенко.