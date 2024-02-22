Соратник Коломойского может выехать из Украины: Зеленский дал его возлюбленной должность за границей
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По данным источников, уже бывшая замминистра иностранных дел скоро станет матерью
Президент Украины Владимир Зеленский назначил первую заместительницу министра иностранных дел Украины Эмине Джапарову Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене. По некоторым данным, вместе с ней за границу едет ее любовник и друг одиозного олигарха Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов.
Указ о назначении №87/2024 уже подписан президентом. Эмине Джапарова на своей странице в соцсети уже отреагировала на новую должность.
"Новые горизонты, новые задачи на одном и главном Пути Победы нашей страны! С благодарностью за доверие Министру Дмитрию Кулебе и Президенту Украины Владимиру Зеленскому", — написала она.
Как сообщили источники "Телеграфа" в политикуме, Эмине Джапарова беременна и планирует рожать в Вене. А по информации источников "Зеркала недели", Эмине Джапарова еде в Вену не одна. Ее будет сопровождать "муж Геннадий Боголюбов". Официальной информации о том, что они поженились нет.
Весной прошлого года "Телеграф" сообщал, что между Боголюбовым и Джапаровой роман несмотря на то, что партнер Коломойского состоит в браке с девушкой по имени София и растит сына.
Также "Телеграф" рассказывал о том, что Зеленский назначил экс-главу "Укроборонпрома" Юрия Гусева на новую должность. Он стал чрезвычайным и полномочным послом Украины в Азербайджанской Республике.