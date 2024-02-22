Соратник Коломойского может выехать из Украины: Зеленский дал его возлюбленной должность за границей

По данным источников, уже бывшая замминистра иностранных дел скоро станет матерью

Президент Украины Владимир Зеленский назначил первую заместительницу министра иностранных дел Украины Эмине Джапарову Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене. По некоторым данным, вместе с ней за границу едет ее любовник и друг одиозного олигарха Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов.

Указ о назначении №87/2024 уже подписан президентом. Эмине Джапарова на своей странице в соцсети уже отреагировала на новую должность.

"Новые горизонты, новые задачи на одном и главном Пути Победы нашей страны! С благодарностью за доверие Министру Дмитрию Кулебе и Президенту Украины Владимиру Зеленскому", — написала она.

Как сообщили источники "Телеграфа" в политикуме, Эмине Джапарова беременна и планирует рожать в Вене. А по информации источников "Зеркала недели", Эмине Джапарова еде в Вену не одна. Ее будет сопровождать "муж Геннадий Боголюбов". Официальной информации о том, что они поженились нет.

Весной прошлого года "Телеграф" сообщал, что между Боголюбовым и Джапаровой роман несмотря на то, что партнер Коломойского состоит в браке с девушкой по имени София и растит сына.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Зеленский назначил экс-главу "Укроборонпрома" Юрия Гусева на новую должность. Он стал чрезвычайным и полномочным послом Украины в Азербайджанской Республике.