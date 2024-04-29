Пока бывший муж Брежневой в розыске: нынешняя жена Кипермана хватается в сети люксовыми вещами (фото)

От путешествий она также не отказалась

Нынешняя жена бывшего бизнес партнера Игоря Коломойского и бывшего мужа Веры Брежновой Михаила Кипермана продолжает жить припеваючи. Алена Киперман, пока ее беглый супруг находится в Израиле, хвастается в сети фотографиями с путешествий.

Сложно не заметить и брендовые покупки, на которые уже обратили внимание в сети. Так же не ускользнуло от внимания и то, что за последний месяц она посетила немало стран и городов.

Так только за апрель супруга Михайла Кипермана опубликовала фото с Нью-Йорка, Лондона и Венеции. И вот в одном из образов, который попал в кадр, Алена показа сумку Hermes. Ее стоимость достигает больше, чем 33 тысячи долларов.

Еще один образ жена бегло злоумышленника, который был объявлен в розыск, дополнила сумкой Hermes. Ценник этой модели достигает практически 40 тысяч евро.

Среди украшений, которыми хвастает Алена Киперман на своей странице в Instagram, был замечен браслет Nomis за более, чем 29 тысяч евро.

Ранее "Телеграф" писал, что соцсети и декларации семей чиновников – противоположные миры. Не исключение и Виталий Кратюк, работающий начальником управления по вопросам правовой работы Одесской райгосадминистрации. Его 20-летняя дочь Мария, нигде официально не указывающаяся как предприниматель, позирует в Instagram в люксовых брендах. В частности, публикует подарки от родителей. Стоимость всего этого превышает годовую зарплату супругов.