Новый имидж, дальняя поездка и возвращение в Европу: где сейчас и как выглядит бывшая жена Тищенко Алла Барановская

Девушке сейчас 29 лет

Бывшая супруга народного депутата Николая Тищенко, который снова вляпался в новый скандал, Алла Барановская, путешествует по странам, делится своими впечатлениями, меняет имидж и просто живет в свое удовольствие. Соответствующие фотографии и видео она регулярно постит на своей странице в Instagram.

"Телеграф" рассказывает, что известно об Алле Барановской или Боне, как ее знают подписчики, и как сейчас живет и выглядит экс-супруга нардепа. К слову, недавно девушка сменила имидж.

На фотографиях в stories она показала новую стрижку. Теперь она с подстриженной челкой. При этом сама Алла написала: "Когда-то просто обожала менять образы… Мне захотелось уменьшить возраст на пару лет".

В публикациях за последний месяц девушка показала, что побывала в Дубае, в Японии, а сейчас она находится в Польше. В своих соцсетях она рассказала, что в Дубае она поборола свой страх и прыгнула с парашютом.

В Японии Барановская посетила завод по производству косметики, куда ее лично пригласил бренд. Также на своей странице в Instagram она поделилась, как проводила свое свободное время.

20 июня Барановская сообщила свои подписчикам, что она уже прилетела в Польшу.

Что известно об Алле Барановской

Алла Барановская родилась в 23 апреля 1994 году, в Донецке. Сейчас ей 29 лет.

Училась в Донецком национальном университете на факультете филологии.

С 15 лет Барановская начала работу моделью.

В 2013 году она "одержала победу в конкурсе красоты "Высший балл/л или ум + красота = студент", который в Донецке проводил Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов.

После начала войны Барановская переехала в Киев, где продолжила учиться и начала работать в ивент-агентстве.

В 2016 году Барановская вышла замуж за Николая Тищенко, а перед этим пара целых три года скрывала свои отношения. Они познакомились благодаря интервью, которое девушка взяла у известного ресторатора в 2013 году.

21 февраля 2017 года у пары родился сын Давид.

В 2017 году открыла в столице Украины салон красоты CLIPSE.

Фотографии Аллы были на обложках глянцевых журналов Viva и Cosmopolitan. Также она принимала участие в популярном телешоу "Хто зверху" на "Новом канале".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, является ли Андрей Ермак кумом Николая Тищенко. Что они оба об этом говорят.