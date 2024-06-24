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Коррупция в НАУ: глава вуза рассказала, как борются со взятками

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Автор
Высшее учебное заведение столицы
Высшее учебное заведение столицы. Фото Сайт НАУ

"Обращение уже направлено в правоохранительные органы", Семенова

Национальный авиационный университет получил обращение от Общественной организации "Антикоррупционный штаб" о возможных нарушениях законодательства со стороны сотрудников и студентов университета. Штаб является официальным партнером вуза по борьбе с коррупцией с мая 2024 года.

В своем обращении организация указывает на вероятную причастность некоторых студентов и преподавателей к взяточничеству. Об этом сообщила и. о. ректора НАУ Ксения Семенова.

"Обращение уже направлено в правоохранительные органы, а также в университете начато служебное расследование", — отметила Семенова. — "Если ситуация действительно имела место, то дальше НАУ не будет работать с этими преподавателями".

И. о. ректора призвала студентов и преподавателей не умалчивать о случаях коррупции, ведь это вредит не только репутации университета, но и в целом по всей стране.

"Я понимаю, что порой сообщить о коррупции сложно — это может быть некомфортно и страшно. Но давайте строить нормальный университет. Взятки точно в это определение не вписываются", — добавила она.

Ранее "Телеграф" писал, в Киеве известный ночной клуб задолжал НАУ более 2 миллионов. Заведение не только не платит за аренду, но и использует значительно большую площадь, чем указано в договоре.

Теги:
#Коррупция #Новости Киева #НАУ #и.о. ректора НАУ