У него пять дней: подозреваемому в крупной взятке адвокату из "Миллер" избрали меру пресечения

Залог должен быть внесен не позднее пяти дней

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения адвокату Алексею Носову в виде 12 млн гривен залога. Он был разоблачен на предложении взятки в размере 200 тысяч долларов детективу НАБУ и прокурору САП.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро расследований в своем официальном Telegram-канале. Решение было принято 6 июня.

"ВАКС избрал меру пресечения в виде 12 млн. грн залога адвокату, разоблаченному на предложении взятки детективу НАБУ и прокурору САП в размере 200 тыс. дол. США", — говорится в сообщении.

Тем временем в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сказали, что залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения.

Отметим, что 5 июня Носову было сообщено о подозрении. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины.

"Средства предлагались детективу НАБУ и прокурору САП за принятие решения о передаче дела в отношении подзащитного в другой орган досудебного расследования", — пояснили в НАБУ.

Речь идет о завладении электрической энергией ЧАО "НЕК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн. грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что отец Алексея Носова работает в госведомстве Мустафы Найема.