Помогут пережить дефицит электричества: Зеленский анонсировал "энергетические" решения от правительства

Программы представили во время совещания

Украинское правительство уже разработало ряд четких решений, которые помогут украинцам пережить тяжелые времена дефицита электроэнергии. Новые программы сегодня представили президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом глава государства рассказал во время своего традиционного вечернего обращения. Он сообщил, что ознакомился с решениями правительства на совещании с участием премьер-министра и нескольких вице-премьеров и министров.

"Уже есть четкие детали новых решений для украинцев. Новых программ, которые помогут людям в это время дефицитов электричества, а также стабилизации мобильной связи. Сейчас требуется максимум возможностей обеспечить генерацию, создание новой децентрализованной генерации и под это будет финансовый ресурс", — сказал Зеленский.

По словам президента, в ближайшее время чиновники представят новые решения общественности. О том, будет ли это касаться, например, упрощения процедуры установки солнечных панелей, глава государства не сказал.

К слову, ранее Зеленский призвал Кабмин разработать разные решения и программы для надежного прохождения предстоящего отопительного сезона. В частности, президент поручил правительственным чиновникам разработать условия, которые упростят для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов. Новые программы должны включать налоговые и таможенные льготы и специальные кредитные предложения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему в Украине ввели жесткие графики отключений света. Объяснение дали в "Укрэнерго".