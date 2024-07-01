Сыграли четыре фактора: в Укрэнерго объяснили причины введения жестких отключений света

Причины совпали и повлияли на энергогенерацию

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий назвал четыре главные причины введения более жестких графиков отключений света, о которых сегодня предупредили в компании. Постоянные обстрелы, аномальная жара, снижение импорта, а также плановые и вынужденные ремонты электростанций.

Об этом Кудрицкий рассказал в разговоре с журналистом издания "Украинская правда". По его словам, эти четыре фактора совпали во времени и поэтому Укрэнерго вынуждены применять жесткие отключения.

"Обстрелы продолжаются. И происходят, к сожалению, довольно регулярно. Также – это жара. И тот факт, что на улице столь высокая температура, он влияет на увеличение потребления. У нас сейчас среднее потребление за сутки существенно выше, чем то, что было 2-3 недели назад", — сказал Кудрицкий.

Также, как отмечалось, на введение жестких отключений повлияло и вынужденное снижение импорта. Европейские страны тоже страдают из-за июльской жары, из-за чего не могут экспортировать большие объемы электроэнергии.

"То есть импорт электроэнергии из европейских стран сейчас, скажем так, не находится на максимальных отметках из-за того, что в соседних странах нет много свободного ресурса для того, чтобы его экспортировать в Украину и помочь тем самым сбалансировать украинскую энергосистему. Ну, и продолжается летняя ремонтная кампания на достаточно большом количестве электростанций", — сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго".

По его словам, ремонтная кампания нужна для того, чтобы зимой у Украины было максимум возможной доступной мощности электростанций, в том числе — атомных.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как узнать графики отключений света YASNO по своему адресу. Сделать это быстро и просто.