Это все слухи? Подорожают ли важные продукты в Украине в июле из-за отключения света

Пендзин привел аргументы, почему сильное и резкое удорожание, о котором постоянно пишут, ошибочно

Из-за отключения света в украинских магазинах должны вырасти цены на продукты до конца лета. Однако эксперт уверяет, что в июле существенных изменений в стоимости не ожидается, и есть вероятность, что некоторые товары даже подешевеют.

Как сказал член экономического дискуссионного клуба Олега Пендзин в эфире "Украинского радио", передает "Волна", стоимость на овощи в этом месяце может быть ниже, если сравнивать с маем и июнем 2024 года. В то же время не прогнозируется резкое удорожание хлеба и молока.

По его словам, соответствующие предприятия имеют бесперебойное электроснабжение, потому что критически важны, поэтому отключение света на производство продукции не влияет. К тому же, пищевые предприятия имеют возможность бронировать своих работников от мобилизации. Это предотвращает дефицит кадров.

Украинцам не стоит паниковать о возможном росте цен на продукты, ведь это слухи, как резюмирует Пендзин. Он уверен, что это делают производители с целью попытаться повысить стоимость товаров, но эти слова не имеют реальных оснований.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что из-за отключения света в Украине подорожают важные продукты.