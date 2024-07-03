Есть два сценария: украинцам рассказали, как будут отключать свет этой зимой

Кроме ремонта и возможных обстрелов россиян всегда есть фактор погоды, который также влияет на отключения

Предстоящая зима 2024-2025 будет непростой для украинцев из-за серьезных проблем с энергетической инфраструктурой, поврежденной в ходе обстрелов. Есть два сценария — более положительный и плохой, при котором света в домах не будет большое количество времени.

Такой прогноз сделал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Об этом пишет "Комерсант український".

"В лучшем случае электроэнергии не будет по 12 часов в сутки. Это оптимальный вариант. Боюсь, что будет еще хуже: электроэнергия будет по 6 часов в сутки в пиковые периоды зимы, а в среднем – 12 на 12 часов", — сказал Корольчук.

По его словам, свет может быть и по два или три часа в день. Следует учитывать, что погода также может сказаться на продолжительности отключений.

"Это верно. Кроме ремонта и возможных обстрелов россиян всегда есть фактор погоды. Это тоже нужно учитывать", — объяснил эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Кабмине успокоили украинцев прогнозом насчет отключений света, которые ожидаются зимой 2024-2025.