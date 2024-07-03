Отключения света скоро станут более "лайтовыми"? В Укрэнерго обнадежили заявлением

Высокая температура приводит к огромным нагрузкам в системе

В конце июля графики отключений света в Украине станут более "лайтовыми", то есть не такими жесткими, как сейчас. Ситуацию в энергосистеме должен улучшить выход из ремонтов генерирующего оборудования.

Об этом в эфире канала "Суспільне" рассказал советник премьер-министра, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко. Он также отметил, что на улучшение ситуации должно повлиять и понижение температуры.

"Мы ожидаем в конце июля улучшение ситуации, потому что есть ряд ожиданий выхода из ремонтов оборудования, производящего электроэнергию. Кроме того, традиционно для нашего климатического региона ожидается снижение температуры", — сказал Бойко.

При этом дефицит в энергосистеме, конечно, останется, однако будет существенно меньше по сравнению с текущей ситуацией. Советник премьер-министра также отметил, что высокая температура воздуха привела к большей нагрузке в системе, что, в свою очередь, заставляет энергетиков прибегать к более жестким графикам отключений.

"Энергетики, на основе анализа сезонной нагрузки в системе и ожидаемых графиков восстановления генерирующего оборудования после российских атак, прогнозировали, что июнь и июль будут самым тяжелым в энергосистеме. К сожалению, чуда не произошло. Температура – вы сами видите, какая. Это привело к большей нагрузке в системе, а соответственно — к значительным ограничениям", — сказал Бойко.

К слову, в компании "Укрэнерго" предупреждали о том, что 3 июля графики отключения электроэнергии будут действовать в течение всех суток по всей Украине. При этом отмечалось, что в определенные промежутки суток будут действовать три очереди одновременно.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что украинцам рассказали, как будут отключать свет этой зимой. При самом плохом сценарии света может не быть по 18 часов.