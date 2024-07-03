Допоможуть пережити дефіцит електрики: Зеленський анонсував "енергетичні" рішення від уряду

Програми представили під час наради

Український уряд вже розробив низку чітких рішень, які допоможуть українцям пережити важкі часи дефіциту електроенергії. Нові програми сьогодні представили президентові України Володимиру Зеленському.

Про це очільник держави розповів під час свого традиційного вечірнього звернення. Він повідомив, що ознайомлення з рішеннями уряду відбулося під час наради за участі прем’єр-міністра та кількох віце-прем’єрів та міністрів.

"Вже є чіткі деталі нових рішень для українців. Нових програм, які допоможуть людям в цей час дефіцитів електрики, а також щодо стабілізації мобільного зв'язку. Зараз потрібен максимум можливостей забезпечити генерацію, створення нової децентралізованої генерації і під це буде фінансовий ресурс", — мовив Зеленський.

За словами президента, найближчим часом урядовці представлять нові рішення громадськості. Про те, чи буде це стосуватися, наприклад, спрощення процедури встановлення сонячних панелей, очільник держави не сказав.

До слова, раніше Зеленський закликав Кабмін розробити різні рішення та програми для надійного проходження майбутнього опалювального сезону. Зокрема, президент доручив урядовцям розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. Нові програми мали б включати податкові й митні пільги та спеціальні кредитні пропозиції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чому в Україні запровадили жорсткі графіки відключень світла. Пояснення дали в "Укренерго".