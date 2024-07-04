Путин придумал новую причину нападения на Украину

Глава агрессивной страны снова выдвинул абсурдные и противоречащие международному праву требования

Российский диктатор Владимир Путин назвал новую причину проведения "специальной операции" в Украине. Он в очередной раз оправдал жестокую войну, которую развязал против нашей страны и спихнул всю вину на Соединенные Штаты Америки (США).

Новые небылицы глава Кремля озвучил на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в четверг, 4 июля. Подробности сообщили росСМИ.

"Кризис на Украине возник из-за абсолютно бесцеремонной политики США во главе с их сателлитами", — заявил Путин.

Следует отметить, что российский президент продолжает использовать термин "специальная операция" вместо "война". Это является частью официальной российской риторики. Обвинения США и их союзников – это еще один постоянный элемент кремлевской пропаганды.

Подобные заявления обычно рассматриваются международным сообществом как попытка переложить ответственность за конфликт. Большинство стран мира и международных организаций по-прежнему признают действия России как агрессию против суверенного государства.

Кроме абсурдной причины, из-за которой уже третий год идет война в Украине, Путин снова заговорил о переговорах. При этом глава Кремля по-прежнему настаивает исключительно на своих условиях. Он все еще требует "полного вывода" украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Диктатор подчеркнул, что речь идет о всей территории этих регионов, а не только об оккупированной Россией части. Также он требует отказа Украины от вступления в НАТО.

Ранее "Телеграф" писал, что позиция украинского руководства относительно мирных переговоров однозначна. В ОП разработали свою "формулу мира", которую презентовали в Швейцарии. Мирный план Украины получил колоссальную поддержку мирового сообщества. Полностью он будет готов к концу 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что готов вести диалог о том, чтобы закончить войну. Но не на условиях Кремля.