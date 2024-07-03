Мир возможен: Эрдоган заявил Путину, что войну можно прекратить с выгодой для обеих сторон

Встреча длилась около часа

Президент Турции Реджеп Эрдоган провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время встречи обсуждались, в том числе, вопросы войны в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба турецкого президента. Они провели встречу на форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Казахстане.

Отмечается, что Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Украине, Израиле и Сирии. Турецкий президент сообщил, что его страна приложит все усилия для достижения мира в Украине и подчеркнул, что верит в возможность достичь соглашения, которое устроит обе стороны.

Другие вопросы касались экономики, развития туризма и совместных проектов, в том числе строительства двух АЭС и сотрудничества между государственными нефтегазовыми компаниями. При этом Эрдоган отметил, что стремится увеличить товарооборот между странами с 55 миллиардов до 100 миллиардов долларов в год.

Как сообщалось ранее, глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Кристоф Хойсген ранее говорил о том, что для Украины единственным способом достичь длительного устойчивого мира является вступление в НАТО.