Зеленский рассказал, когда будет готов мирный план Украины и назвал ключевые пункты

Украина должна решать, когда начнутся переговоры с РФ

Мирный план по всем аспектам "формулы мира", которую ранее представил Владимир Зеленский, будет готов к концу 2024 года. В настоящее время Украина работает над тремя приоритетными составляющими этого плана: энергетика, продовольственная безопасность и обмен пленными.

Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар в Киеве, 28 июня. В то же время, президент отметил, что именно Украина должна решать, когда начнутся переговоры с РФ.

"Но, если бы все зависело только от Украины, никакой войны не было бы. До следующего саммита мира Украина работает над тремя приоритетными составляющими мирного плана: энергетика, продовольственная безопасность и обмены, а детальный мирный план по всем аспектам "формулы мира" будет готов к концу этого года. Вместе с тем, параллельно с дипломатическими усилиями Украина наращивает производство дронов, РЭБ и артиллерии", — сказал Зеленский.

Слова Зеленского полностью поддержала президент Словении Наташа Пирц Мусар. Она подчеркнула, что именно Украина является той страной, которая должна решать, когда и при каких условиях должны проходить мирные переговоры с Россией.

"Любляна поддерживает Киев в реализации семи пунктов "формулы мира", которую предлагает Украина", — добавила глава Словении.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о заявлении Зеленского о переговорах с Россией. По словам главы украинского государства, он готов вести диалог о том, чтобы закончить войну.