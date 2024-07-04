Путін вигадав нову причину нападу на Україну

Глава агресивної країни знову висунув абсурдні вимоги, що суперечать міжнародному праву

Російський диктатор Володимир Путін назвав нову причину проведення "спеціальної операції" в Україні. Він вкотре виправдав жорстоку війну, яку розв’язав проти нашої країни і зіпхнув усю провину на Сполучені Штати Америки (США).

Нові небилиці глава Кремля озвучив на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у четвер, 4 липня. Подробиці повідомили росЗМІ.

"Криза в Україні виникла через абсолютно безцеремонну політику США на чолі з їхніми сателітами", — заявив Путін.

Слід зазначити, що російський президент продовжує використовувати термін "спеціальна операція" замість "війна". Це є частиною офіційної російської риторики. Звинувачення США та їхніх союзників – це ще один постійний елемент кремлівської пропаганди.

Подібні заяви зазвичай розглядаються міжнародною спільнотою як спроба перекласти відповідальність за конфлікт. Більшість країн світу та міжнародних організацій, як і раніше, визнають дії Росії як агресію проти суверенної держави.

Окрім абсурдної причини, через яку вже третій рік триває війна в Україні, Путін знову заговорив про переговори. При цьому глава Кремля, як і раніше, наполягає виключно на своїх умовах. Він все ще вимагає "повного виведення" українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Диктатор підкреслив, що йдеться про всю територію цих регіонів, а не лише про окуповану Росією частину. Також він вимагає відмови України від вступу до НАТО.

Раніше "Телеграф" писав, що позиція українського керівництва щодо мирних переговорів є однозначною. В ОП розробили свою "формулу миру", яку презентували у Швейцарії. Мирний план України здобув колосальну підтримку світової спільноти. Цілком він буде готовий до кінця 2024 року. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що готовий вести діалог про те, щоби закінчити війну. Але не за умов Кремля.