"Если мы потеряем государственность...": Зеленский призвал Трампа раскрыть его "мирный план" по Украине

Зеленский опровергнув термин "тупик" для описания войны

Президент Украины Владимир Зеленский готов выслушать мирный план Дональда Трампа, если таковой у него имеется. Однако глава государства отметил, что это предложение не должно нарушать суверенитет Украины.

Об этом он сказал в интервью агентству Bloomberg. По его словам, Украина хочет понять, будем ли она в ноябре (после президентских выборов в США, где Трамп, по некоторым данным опережает действующего американского лидера Джо Байдена — Ред.) иметь мощную поддержку США или останется одна.

"Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня. Если будут риски для независимости Украины, если мы потеряем государственность – мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать", — говорит президент.

Зеленский также оспорил представление о том, что Украина якобы проигрывает, опровергнув термин "тупик" для описания войны. Он сказал, что наши Силы обороны находятся в лучшем положении с точки зрения личного состава, чем несколько месяцев назад, и новое контрнаступление — это вопрос вооружения его бригад.

"Это не тупик, это проблемная ситуация. Тупик означает, что выхода нет. Но проблему можно решить, если есть желание и инструменты. У нас есть воля, а инструменты еще не пришли", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что недавно советники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа представили ему план прекращения войны в Украине. Они предлагают ему в случае избрания президентом заморозить войну на Украине по линии фронта. При этом слухи о так называемых "мирных планах", которые существуют у Трампа, ходят уже не впервые. Так, президент Украины Владимир Зеленский в начале июня подверг жесткой критике подобные планы Трампа прекратить войну в Украине, заставив Украину пойти на уступки российским террористам.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ появилась информация о том, что Трамп, в случае победы на выборах, намерен заставить Украину отказаться от части территорий. У Трампа эти сообщения назвали "фейковыми новостями", но не стали прибегать к конкретике относительно его реальных планов.