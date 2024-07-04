"Могло быть и хуже": будет ли Зеленский идти на второй срок президентства, рассказали его соратники

И в 2019 не пошел бы

Вопрос того, будет ли президент Украины Владимир Зеленский идти на второй срок после окончания войны и до сих пор открыт. Но соратники из его ближайшего окружения уверены, что это напрямую повлияет на победу или проигрыш Украины в войне.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на соответствующие источники. Которые считают, что если наше государство проиграет и по мнению общества в этом будет вина Зелененького — он не пойдет.

"Он точно не будет, как Порошенко или тем более Ющенко, — идти на выборы, чтобы набрать 5-10% голосов. И в 2019 не пошел бы, если бы еще до старта не было базового рейтинга. А если большинство решит, что "еще нормально с войной все закончилось, могло быть хуже, нормально вырулили" — тогда да, пойдет", — говорит источник в окружении главы государства.

В то же время, по словам другого собеседника, Зеленский мечтает: закончить войну уверенной, бесспорной победой — и на этой волне уйти из политики. Однако без появления какого-то "черного лебедя" глобального масштаба пока абсолютная победа Украины невозможна. Поэтому пока любые политические расчеты очень шатки и не точны.

Напомним, что у Зеленского саркастически прокомментировали предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня. Ведь оно "крайне интересно", потому что предполагается, что Россия может продолжать наносить удары.

Также Зеленский призвал Дональда Трампа раскрыть его мирный план по Украине. Однако глава государства отметил, что это предложение не должно нарушать суверенитет Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский рассказал, как могут начаться переговоры с Россией.