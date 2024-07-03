Bugatti за 190 миллионов: за какой автомобиль "усадили" Зеленскую пропагандисты (фото)

Вряд ли бы в это кто-то поверил

Жена президента Украины Елена Зеленская стала объектом дезинформационной атаки. В интернете появилась поддельная информация, где утверждается, что она приобрела эксклюзивный автомобиль Bugatti за 4,5 миллиона евро.

Центр противодействия дезинформации Украины опроверг эту информацию, назвав ее очередной попыткой российской пропаганды очернить семью украинского лидера. По данным Центра, фейковое видео было опубликовано в преддверии саммита НАТО с целью взорвать репутацию руководства Украины на международной арене. Об этом также сообщает издание Independent.co.uk.

Видео впервые появилось на французском сайте Verite Cachee, созданном только 22 июня 2024 года. Оно базировалось на сообщении в соцсетях лица, выдававшего себя за работника Bugatti. Профиль этого лица имел признаки недавнего сотворения. Сам же сайт явно тиражирует российскую пропаганду.

Официальный представитель Bugatti во Франции категорически отрицал факт продажи автомобиля и существование какой-либо подобной транзакции. Компания назвала это дезинформационной кампанией и подала уголовную жалобу за подделку документов, использование подделок, незаконное присвоение личности и клевету.

Да что это за авто, на котором якобы ездит Зеленская? Рассказываем.

Bugatti Tourbillon: что известно об этом авто

Bugatti Tourbillon – это очень редкий и эксклюзивный суперкар, выпущенный компанией Bugatti. Этот автомобиль является одним из самых дорогих и мощных в мире.

Компания Bugatti лишь в июне представила свою новую разработку – гиперкар Tourbillon, название которого переводится как "вихрь" или "ураган". Это гибридный автомобиль, объединяющий мощный бензиновый двигатель с электрическими моторами.

Сердце Tourbillon – это совершенно новый атмосферный 8,3-литровый двигатель V16, который самостоятельно развивает мощность 1000 лошадиных сил. Дополнительно автомобиль оборудован тремя электродвигателями: два на передней оси и один на задней. Итого они добавляют еще 800 лошадиных сил (596 кВт) к общей мощности.

Суммарная мощность этой гибридной системы составляет 1800 лошадиных сил, что позволяет Tourbillon разгоняться до максимальной скорости 446 км/ч.

Электрическая составляющая питается от компактной батареи емкостью 25 кВтч с масляным охлаждением и напряжением 800 В. На чисто электрической тяге автомобиль способен проехать до 60 км.

Bugatti Tourbillon поражает своим инновационным дизайном, особенно в интерьере. Руль автомобиля напоминает сложные швейцарские часы, с полностью аналоговой приборной панелью, которая состоит из более 600 отдельных компонентов. Эти детали изготовлены из премиальных материалов, включая титан, алюминий, хрусталь, рубины и сапфиры.

Центральная консоль оборудована скрытым HD дисплеем, который можно настроить в портретном или ландшафтном режиме для отображения важной информации об автомобиле или изображении с камеры заднего вида.

В конструкции Tourbillon широко используются композитные материалы, а некоторые элементы подвески созданы с помощью 3D-печати. Благодаря этим технологиям новый гиперкар легче своего предшественника Chiron, несмотря на массивный двигатель V16 весом 252 кг.

В настоящее время Bugatti Tourbillon проходит тестирование на дорогах. Компания планирует выпустить ограниченную серию из 250 автомобилей, каждый из которых будет собираться вручную. Цена за этот эксклюзивный гиперкар составит $4 миллиона, а поставки клиентам запланированы на 2026 год.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне извратили слова Зеленского и запустили новый фейк. В частности, распространяется неправдивый тезис о том, что якобы Президент анонсировал начало мирных переговоров в июне этого года.