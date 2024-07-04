"У него совсем другой график": у Зеленского опровергли интервью со скандальным журналистом Карлсоном

Журналисту посоветовали проверять источники

В четверг, 4 июля, спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию о подготовке интервью президента с американским скандальным журналистом, ранее бравшим интервью у президента РФ.

Об этом Сергей Никифоров сообщил в Facebook.

"Господин Такер Карлсон стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У Президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет".

Что предшествовало

4 июля в соцсети X Карлсон сообщил, что в скором времени может появиться его интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, его команда пыталась договориться об этой встрече в течение двух лет, а особенно активные попытки предпринимались после прошедшего в феврале интервью с российским диктатором Владимиром Путином.

Напомним, что в начале февраля Карлсон взял интервью у Путина. В нем много внимания уделяли войне с Украиной и интерпретации исторических событий Кремлем.

При этом он все же рассказывал, что ему не понравилась та часть интервью, в которой Путин пытался очернить Украину.

Следует добавить, что журналист, которому удалось пообщаться лично с российским диктатором, известен своей пророссийской позицией и верой в теории заговоров. Такер Карлсон выражал публичную поддержку террористическим действиям России, а также критиковал украинские власти.