"У него совсем другой график": у Зеленского опровергли интервью со скандальным журналистом Карлсоном
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Журналисту посоветовали проверять источники
В четверг, 4 июля, спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию о подготовке интервью президента с американским скандальным журналистом, ранее бравшим интервью у президента РФ.
Об этом Сергей Никифоров сообщил в Facebook.
"Господин Такер Карлсон стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У Президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет".
Что предшествовало
4 июля в соцсети X Карлсон сообщил, что в скором времени может появиться его интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, его команда пыталась договориться об этой встрече в течение двух лет, а особенно активные попытки предпринимались после прошедшего в феврале интервью с российским диктатором Владимиром Путином.
Напомним, что в начале февраля Карлсон взял интервью у Путина. В нем много внимания уделяли войне с Украиной и интерпретации исторических событий Кремлем.
При этом он все же рассказывал, что ему не понравилась та часть интервью, в которой Путин пытался очернить Украину.
Следует добавить, что журналист, которому удалось пообщаться лично с российским диктатором, известен своей пророссийской позицией и верой в теории заговоров. Такер Карлсон выражал публичную поддержку террористическим действиям России, а также критиковал украинские власти.