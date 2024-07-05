В "Укрэнерго" анонсировали день без отключений: для чего и когда запланирован в каждой области

Измерения покажут энергетикам, сколько летом потребляет каждая область без применения ограничений

В "Укрэнерго" объявили об изменении графиков отключения электроэнергии во всех областях с 9 по 24 июля. В каждой области в один из дней в течение двух недель ограничений не будет.

"Это необходимо для того, чтобы были проведены измерения фактического потребления в каждой области. Такие измерения производятся ежегодно — зимой и летом — и позволяют нам более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы страны", — сообщили в "Укрэнерго".

В случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру, ориентировочный график режимных измерений таков:

9 июля: Днепропетровская область;

10 июля: г. Киев;

1 июля: Киевская, Хмельницкая области;

12 июля: Донецкая, Черниговская, Одесская области;

16 июля: Запорожская, Винницкая, Ровенская области;

18 июля: Волынская, Львовская; Черновицкая область;

19 июля: Тернопольская; Полтавской, Херсонской, Закарпатской области;

23 июля: Черкасская, Харьковская, Николаевская области;

24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Кировоградская области.

Как объяснили в "Укрэнерго", измерения покажут энергетикам, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии. "Укрэнерго" сможет определить, сколько летом потребляет каждая область без применения ограничений и сколько электроэнергии нужно для ее жизнедеятельности. Полученные результаты учитывают изменения в численности населения и размещении предприятий.

"Анализ этих данных позволит в дальнейшем обеспечить более равномерное и корректное распределение имеющейся в системе мощности между регионами. Кроме того, мы сможем получить более точные данные о том, как развивать энергосистему, повышая ее устойчивость к российским атакам. То есть это позволит более точно определить, где нужно реализовать проекты по децентрализованной генерации в первую очередь и просчитать оптимальные решения для каждого региона", — пояснили в "Укрэнерго".

В компании добавили, что замеры производятся путем снятия ограничения потребления на один день поочередно в каждой области. Поскольку в системе есть дефицит энергии, то в такие дни в других областях ограничения потребления могут изменяться.

"Но энергетики будут делать все возможное, чтобы потребители не испытали дополнительный дискомфорт из-за проведения измерений", — подчеркнули в компании.

Энергетики добавили, что если Россия снова повторит массированные ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры, то может возникнуть значительный дефицит доступной мощности в энергосистеме. В таком случае проведение режимных измерений будет перенесено до стабилизацию ситуации.

Как сообщал "Телеграф", в ДТЭК объяснили, почему иногда время отключений, прописанных в графике, может существенно увеличиваться.