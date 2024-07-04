"Где обещанная справедливость?": украинцы негодуют из-за "нечестного" отключения света, в ДТЕК ответили

Украинцы стали замечать, что в домах с газом меньше отключений света, чем в многоэтажках с электроплитами

Во время отключений света по Украине некоторых граждан возмущает факт, что в пятиэтажных домах электроэнергия отсутствует гораздо меньшее количество времени, нежели в высотках. Украинцы ожидаемо вспоминают об обещанной справедливости в распределении отключений.

Соответствущий вопрос задал напрямую пользователь соцсети на официальной странице "ДТЕК Киевские электросети" в Facebook. В компании оперативно дали исчерпывающий ответ.

"Почему в пятиэтажках с газом отключения менее длительные, чем в высотках с электроплитами? Где ваша обещанная справедливость?", — написал пользователь.

Он также добавил, что в его многоэтажке во время отключений не работает лифт, нет воды и даже возможности приготовить еду. Мужчина подчеркнул, что обычно света нет по семь часов, а включают электроэнергию ночью или в то время, когда люди обычно на работе.

В ДТЕК вскоре прокомментировали жалобу украинца и заявили, что они отключают не отдельные дома, а линии электросети.

"На линии могут находиться як дома с газом, так и без него. В то же время отключения происходят по графику. И при этом пытаемся чередовать линии, чтобы отключения были справедливыми", — сказали в ДТЕК.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Кабмине успокоили украинцев насчет отключений света зимой 2024-2025.