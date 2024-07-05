В "Укренерго" анонсували день без відключень: для чого і коли заплановано у кожній області

Виміри покажуть енергетикам, скільки влітку споживає кожна область без застосування обмежень

В "Укренерго" оголосили про зміну графіків відключення електроенергії в усіх областях з 9 по 24 липня. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів обмежень не буде.

"Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області. Такі виміри проводяться щороку — взимку та влітку — і дають можливість нам більш чітко прогнозувати режими роботи енергосистеми країни", — повідомили в "Укренерго".

У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру, орієнтовний графік режимних вимірів такий:

9 липня: Дніпропетровська область;

10 липня: м. Київ;

1 липня: Київська, Хмельницька області;

12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;

16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;

18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;

19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;

23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;

24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.

Як пояснили в "Укренерго", виміри покажуть енергетикам, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії. "Укренерго" зможе визначити, скільки влітку споживає кожна область без застосування обмежень, і скільки електроенергії потрібно для її життєдіяльності. Отримані результати враховують зміни у кількості населення та у розміщенні підприємств.

"Аналіз цих даних дозволить в подальшому забезпечити більш рівномірний та коректний розподіл наявної в системі потужності між регіонами. Крім того, ми зможемо отримати більш точні дані про те, як розвивати енергосистему, підвищуючи її стійкість до російських атак. Тобто, це дасть змогу більш точно визначити, де потрібно реалізувати проєкти з децентралізованої генерації в першу чергу і прорахувати оптимальні рішення для кожного регіону", — пояснили в "Укренерго".

В компанії додали, що виміри відбуваються шляхом зняття обмеження споживання на один день по черзі у кожній області. Оскільки в системі є дефіцит енергії, то в такі дні в інших областях обмеження споживання можуть бути дещо змінені.

"Але енергетики будуть робити все можливе, щоб споживачі не відчули додаткового дискомфорту через проведення вимірів", — наголосили у компанії.

Енергетики додали, що якщо Росія знову повторить масовані ракетні обстріли енергетичної інфраструктури, може виникнути значний дефіцит доступної потужності в енергосистемі. В такому випадку проведення режимних вимірів буде перенесене до стабілізації ситуації.

Як повідомляв "Телеграф", у ДТЕК пояснили, чому іноді час відключень, прописаних у графіку, може суттєво збільшуватися.