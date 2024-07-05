В Украине ослабили графики отключений света: в какие часы не будет электроэнергии

Украинцев в очередной раз призвали экономить электроэнергию

В пятницу, 5 июля, несколько ослабили графики почасовых отключений электроэнергии. Так, с 11:00 до 15:00 облэнерго будут применять две очереди, а в остальные часы суток будут действовать три очереди отключений.

Об этом сообщила пресс-служба компании "Укрэнерго". Ранее предполагалось, что с 00:00 до 03:00 и с 23:00 до 24:00 будут задействованы две очереди графиков отключений, в остальные часы – три очереди.

Там также напомнили, что очередь – это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт. Потребление каждой области разделено на 6 очередей. Сколько очередей применять во всех регионах одновременно – определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита энергии в системе. Какая продолжительность очереди, какую очередь отключать сейчас – определяют облэнерго в каждом регионе.

В "Укрэнерго" напомнили, что главная причина применения графиков почасовых отключений – последствия восьми ракетных и дроновых ударов по украинским электростанциям, которые россияне совершили с начала этого года. Потери украинской энергосистемы превышают 9 ГВт мощности. Эта мощность эквивалентна потреблению в пиковые часы летом Нидерландов или Финляндии.

Также в компании отметили, что на дефицит мощности в системе также влияет рост потребления из-за летней жары. Сегодня высокая температура воздуха в центральных, южных и восточных областях.

"Когда по графику возвращается свет, пожалуйста, не включайте мощные электроприборы одновременно. По возможности ограничьте использование кондиционеров", — подчеркнули в компании.

В "Укрэнерго" сообщили, что вчера, 4 июля, с 14:00 до 21:00 для преодоления значительного дефицита в системе, уменьшения объема ограничений потребления и поддержки резервов Украина привлекала аварийные поставки электроэнергии из Польши и Словакии. Сегодня с 11:00 до 15:00 Украина будет аварийно принимать излишки электроэнергии из энергосистемы Польши. Это позволит уменьшить объем ограничений потребления в эти часы суток. Также в течение суток производится импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 35 851 МВт*ч, с максимальной мощностью 1683 МВт.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как узнать графики отключений света YASNO по своему адресу. Сделать это быстро и просто.