Семь часов вместо четырех: в ДТЭК объяснили, почему превышаются графики отключений

В стране дефицит генерации

Украина живет в режиме регулярных отключений света, которые являются последствиями ударов россиян по нашей энергосистеме. В ДТЭК пояснили, почему иногда время отключений, прописанных в графике может существенно увеличиваться.

Об этом компанию спросила украинка в комментарии на Facebook-странице компании. Она посетовала на то, что света по ее адресу нет уже семь часов.

"Компания прикладывает все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов. Однако в отдельных случаях из-за масштабности повреждений электросистемы электроснабжение может отсутствовать более продолжительное время", — ответили в ДТЭК.

В компании добавили, что понимают, насколько сложными являются отключения света для украинцев и делают все, чтобы их было как можно меньше. К слову, 5 июля немного ослабили заявленный ранее график. Так, с 11:00 до 15:00 облэнерго будут применять по две очереди отключений, а не по три, как планировалось. Однако после 15 часов вернутся к отключению трех очередей одновременно.

Как сообщал "Телеграф", ранее в ДТЭК ответили на претензию украинца по поводу несправедливости отключений света. Мужчина заметил, что в пятиэтажках с газом свет якобы отключают меньше, чем в девятиэтажках с электроплитами.