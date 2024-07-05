Не ракета и даже не БПЛА: причина тревоги в Киевской области удивила и насмешила сеть

Судьба мужчины и его необычного средства передвижения неизвестна

В Киевской области объявили воздушную тревогу из-за мужчины, которые летал на дельтаплане. Неизвестный объект в небе приняли за вражеский разведывательный БПЛА.

Сообщения о возможной работе ПВО появились около 14:00 в местных пабликах и мониторинговых каналах. Однако украинские воины вовремя выяснили, что "разведдроном" оказался дельтаплан.

Кто и зачем решил в военное время пролететь на дельтаплане возле столицы — пока неизвестно. Но в сети мужчине посоветовали приземлиться, пока это за него не сделали силы ПВО.

"В Киевской области мужик решил полетать на дельтаплане. В итоге его перепутали с беспилотником и чуть не сбили с помощью ПВО, к счастью, вовремя заметили", — пишут в сети.

В сети уже завирусились шутки на эту тему. К примеру, вспомнили строки из песни предательницы Ани Лорак "Я вернусь перелетной птицей. Ранним утром постучу я крылом в окно тебе" и отметили, что таки нужно было сбивать. Вспомнили и российского музыканта Валерия Леонтьева с его песней "Дельтоплан".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что под Киевом мужчина выпал из многоэтажки. Вокруг лежащего на асфальте пострадавшего лужа крови и куча проводов.