Второй пожар за день: в Киеве снова горели склады, обновлено (фото, видео)

Причина возгорания неизвестна

В Киеве снова произошел масштабный пожар. После возгорания складского здания в Подольском районе, склады горят на Оболони.

Фото и видео пожара публикуют в сети. Информации о пострадавших по состоянию на 22:40 не поступало.

UPD: В 22:15 пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила 400 кв. м. Горели матрасы, на 4 этаже четырехэтажного складского помещения. На месте пожара работали 50 спасателей и 14 единиц спасательной техники.

Информация о возгорании на улице Богатырской в Оболонском районе столицы появилась около 21:10. По словам спасателей, загорелось 4-этажное складское здание. Пожарные уже на месте.

"Площадь уже уточняется, пожарно-спасательные подразделения на месте. Сейчас будут дополнительно привлечены еще силы", — рассказал спикер ГСЧС Киева Павел Петров.

Между тем, в сети публикуют видео с дымом от пожара. Огонь вырывался из крыши, выпуская в небо столб черного густого дыма. Пожар был виден на сотни метров.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Подмосковье загорелся ТЦ и частные дома. Общая площадь пожара составила 1600 квадратных метров.