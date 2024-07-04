В Киеве произошел масштабный пожар: стало известно, что горит (фото, видео)

На месте работают экстренные службы

В четверг, 4 июля, в Подольском районе Киева недалеко от Киевской гавани произошел масштабный пожар. Дым от него виден во многих районах столицы.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС в Киеве, спасатели ликвидируют пожар в Подольском районе. Отмечается, что сообщение о пожаре на улице Электриков поступило в Службу спасения 101 в 15:43.

По данным спасателей, произошло возгорание двухэтажного складского здания с распространением на соседние склады. Примерная площадь 500 кв. м.

В настоящее время осуществляется ликвидация пожара. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Telegram-канал Киев Оперативный опубликовал видео с места инцидента. Также сообщается, что врачи и полиция тоже работают на месте.

Ориентировочное место пожара

Напомним, 2 июля в Киеве произошел пожар в ЖК "Республика" в Голосеевском районе. По предварительным данным, взорвался аккумулятор зарядной станции.