В Киеве мужчина выгуливает "леопарда" и енота: интересное видео появилось в сети

Не всем понравился креатив героя ролика

В Киеве на Парковом мосту заметили мужчину, который выгуливал собаку-леопарда и енота. Животные привлекли очень много внимания.

Видео поделились очевидцы, публикует местный телеграм-канал "Трамвай — журнал о Киеве". На кадрах видна собака, которая окрашена у леопарда.

Животное с интересной окраской идет впереди, сзади медленно следует енот на поводке.

Не все пользователи сети оценили креатив мужчины. Люди возмутились видом собаки.

Но некоторых видео порадовало. Люди встали на защиту попечителя животных. Пользователи отметили, что специальная краска не вредит животному.

Напоминаем, в Киеве на крыше дома заметили павлина. Красавец распустил хвост и медленно кружился.

Видео было опубликовано в соцсетях. Очевидцы отмечают, что видели павлина на Лукьяновке. Видно, что помещение невысокое.

Где прямо посреди города взялась птица и как попала на крышу – загадка.

Ранее "Телеграф" писал, что в сети появилось видео, где киевские строители нашли интересный способ освежиться в жаркие дни. Они обустроили на 23 этаже импровизированный бассейн.

Несмотря на необычные условия, строители решили нежиться на солнышке в "бассейне", попивая прохладные алкогольные напитки. С высоты 23 этажа им открывается отличный панорамный вид на Киев.