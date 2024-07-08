Температура снова будет расти: прогноз погоды в Киеве в начале недели

В эти дни зонтики точно не понадобятся

Новая неделя принесет в столицу Украины небольшую пасмурность и жару. Самая большая температура ожидается в среду, когда столбики покажут +32 градуса.

В эти дни мощность ветров местами не превысит свежие 8-9 м/с. Об этом сообщили в ресурсе Meteofor.

В понедельник, 8 июля, ожидается переменная облачность, но без дождя. Температура поднимется до максимальных 29 градусов, а ночью было 17 градусов. Ветры будут колебаться от тихих 1 м/с до слабых 4 м/с.

Вторник, 9 июля, встретит киевлян также хмуростью, но только во второй половине суток. Воздух днем прогреется до +31 градуса, а ночью было немного холоднее – +19 градусов. Максимальная сила ветров будет бурлить днем и вечером — свежие 8 м/с.

Среда, 10 июля, принесет в город преимущественно ясную погоду. Дневная температура зафиксируется около +32 градусов, а ночная – +21 градус. Максимальная сила ветров прогнозируется утром-днем – свежие 8-9 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды в Киеве на две следующие недели. Синоптики прогнозируют, что хотя и будут дожди, но температура может достичь +35 градусов.