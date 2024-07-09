Архимандрит Иоасаф: Я езжу на фронт прежде всего спасать жизнь

Наместник Спасо-Преображенского монастыря Украинской Православной Церкви и тактический медик Архимандрит Иоасаф (Перетятько) рассказал журналистам, как начал ездить на фронт. Разговор состоялся за два дня до его очередной ротации.

Он отметил, что принимал участие в миротворческой миссии в Ираке в 2004 году и имеет боевой опыт. По словам наместника, он прошел курсы для парамедиков и уже трижды был на фронте. Он рассказал, что ездит туда настолько часто, насколько разрешает загрузка монастырем.

Иоасаф отметил, что едет на фронт, прежде всего, спасать жизни военнослужащих, как тактический медик. Но если заходит вопрос о вере, то никогда не скрывает, что он является священником.

"Понимаете, там люди смотрят не на названия, не на картинку. Они смотрят на то, что ты делаешь, насколько ты готов ради ближнего рисковать своей жизнью, насколько готов впрягаться ради того, чтобы спасти жизнь человека, чтобы работать в команде", — подчеркнул Архимандрит

Наместник отметил, что считает себя патриотом и доказывает это не словом, а делами. По его словам, на фронте, его главная задача — чтобы человек остался жив, чтобы он вернулся домой и с ним было все в порядке.