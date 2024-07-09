Архімандрит Іоасаф: Я їжджу на фронт передусім рятувати життя

Намісник Спасо-Преображенського монастиря Української Православної Церкви та тактичний медик Архімандрит Іоасаф (Перетятько) розповів журналістам, як почав їздити на фронт. Розмова відбулася за два дні до його чергової ротації.

Він зазначив, що брав участь у миротворчій місії в Іраку у 2004 році та має бойовий досвід. За словами намісника, він пройшов курси для парамедиків і вже тричі був на фронті. Він розповів, що їздить туди настільки часто, наскільки дозволяє завантаження монастирем.

Іоасаф зазначив, що їде на фронт передусім рятувати життя хлопців, як тактичний медик. Але якщо заходить питання про віру, то ніколи не приховує, що є священником.

"Розумієте, там люди дивляться не на назви, не на картинку. Вони дивляться на те, що ти робиш, наскільки ти готовий заради ближнього ризикувати своїм життям, наскільки ти готовий впрягатися заради того, щоб урятувати життя людини, щоб працювати в команді", — підкреслив Архімандрит

Намісник зазначив, що вважає себе патріотом і доводить це не словом, а справами. За його словами, на фронті, його головне завдання — щоб людина залишилася живою, щоб вона повернулася додому і з нею було все гаразд.