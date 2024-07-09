Солнечно и очень жарко: когда Киеву прогнозируют до +32 градусов

Местами будут плавать облака

В столице Украины зафиксировалась преимущественно ясная погода, иногда сопровождаемая облачностью и ветрами. В ближайшие дни синоптики не прогнозируют дождей и понижения температуры.

Самая большая мощность ветров ожидается во вторник и среду. Об этом говорится в ресурсе Meteofor.

Второй день недели, 9 июля, принесет в город переменную облачность днем и жару. В дневное время показатели термометров составят +31 градус, но ночью они зафиксировались около +19 градусов. Наибольшие порывы ветра предполагаются вечером – свежие 8 м/с.

В среду, в начале второй половины 10 июля, ожидается небольшая пасмурность и повышение температуры. Воздух днем прогреется до +32 градусов, а ночью будет +21 градус. Максимальная сила ветров прогнозируется днем и вечером – свежие 8-9 м/с.

Четверг, 11 июля, также ожидается немного облачным и жарким. Дневная температура зафиксируется около +32 градусов, а ночная – +21 градуса. Сила ветров в течение дня будет колебаться от легких 2 м/с до умеренных 7 м/с.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что причиной адской жары кроется в поступлении потока горячего воздуха из Африки, поэтому в некоторых регионах Украины температура может превысить +40 градусов.