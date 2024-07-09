Снят или исключен из военного учета: в чем разница и кого это касается
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Это предусмотрено законом
Военнообязанные в Украине должны стать на военный учет, однако некоторых лиц могут снять или исключить из него. Какая между ними разница и кого из мужчин или женщин может затронуть такая ситуация?
Между двумя понятиями есть значительная разница, которую точно нужно запомнить. О ней рассказывает 24 Канал.
В чем разница между "снят" и "выключен" по военному учету
Снятый с военного учета украинец будет обязан проходить ВЛК, обновлять военные данные и через некоторое время и в некоторых случаях вернуться на учет.
Относительно лица, исключаемого из военного учета, оно уже непригодно к службе, не подлежит мобилизации и освобождается от воинского долга.
Кого из лиц могут снять с военного учета
Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", снять с учета могут призывников, военнообязанных и резервистов в соответствующих районных (городских) ТЦК (военнообязанных и резервистов Службы безопасности – в Центральном управлении или региональных органах СБУ, военнообязанных и резервистов разведывательных органов Украины – в соответствующем подразделении разведывательных органов Украины), а именно:
1) по военному учету призывников (кроме СБУ, разведывательных органов Украины):
- достигших 25-летнего возраста;
- выбывших в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и вставших на военный учет в другом районном (городском) ТЦК и СП по новому месту жительства;
- которые призваны, направлены или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;
- прошедшие базовую общевойсковую подготовку;
- которые в соответствии со статьей 18 настоящего Закона освобождены от направления для прохождения базовой военной службы как непригодные к военной службе по состоянию здоровья после подтверждения решения комиссией высшего уровня;
- получившие специальные звания рядового, сержантского, офицерского (начальствующего) состава после окончания учебных заведений;
- которые направлены на альтернативную (невоенную) службу;
- которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
2) по военному учету военнообязанных:
- выбывшие в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и вставшие на военный учет по новому месту жительства;
- которые призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;
- какие направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
- которые отнесены к военному оперативному резерву;
- в других случаях – по решению Минобороны, СБУ, разведывательных органов Украины;
3) по военному учету резервистов:
- выбывшие в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и вставшие на военный учет по новому месту жительства;
- которые призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;
- которые приняты на службу в органы и подразделения гражданской защиты;
- достигшие предельного возраста пребывания на службе в военном резерве или исключенные из военного оперативного резерва;
- какие направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
- в других случаях – по решению Минобороны, СБУ, разведывательных органов Украины.
Кто из украинцев исключен из военного учета
Это касается лиц, которые:
- умершие или признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявленные умершими;
- прекратили гражданство Украины;
- признаны непригодными к военной службе;
- достигли предельного возраста пребывания в запасе.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что нужно сделать снятым с военного учета, чтобы их не задержали и не доставили в ТЦК.