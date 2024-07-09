Снят или исключен из военного учета: в чем разница и кого это касается

Это предусмотрено законом

Военнообязанные в Украине должны стать на военный учет, однако некоторых лиц могут снять или исключить из него. Какая между ними разница и кого из мужчин или женщин может затронуть такая ситуация?

Между двумя понятиями есть значительная разница, которую точно нужно запомнить. О ней рассказывает 24 Канал.

В чем разница между "снят" и "выключен" по военному учету

Снятый с военного учета украинец будет обязан проходить ВЛК, обновлять военные данные и через некоторое время и в некоторых случаях вернуться на учет.

Относительно лица, исключаемого из военного учета, оно уже непригодно к службе, не подлежит мобилизации и освобождается от воинского долга.

Кого из лиц могут снять с военного учета

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", снять с учета могут призывников, военнообязанных и резервистов в соответствующих районных (городских) ТЦК (военнообязанных и резервистов Службы безопасности – в Центральном управлении или региональных органах СБУ, военнообязанных и резервистов разведывательных органов Украины – в соответствующем подразделении разведывательных органов Украины), а именно:

1) по военному учету призывников (кроме СБУ, разведывательных органов Украины):

достигших 25-летнего возраста;

выбывших в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и вставших на военный учет в другом районном (городском) ТЦК и СП по новому месту жительства;

которые призваны, направлены или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;

прошедшие базовую общевойсковую подготовку;

которые в соответствии со статьей 18 настоящего Закона освобождены от направления для прохождения базовой военной службы как непригодные к военной службе по состоянию здоровья после подтверждения решения комиссией высшего уровня;

получившие специальные звания рядового, сержантского, офицерского (начальствующего) состава после окончания учебных заведений;

которые направлены на альтернативную (невоенную) службу;

которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

2) по военному учету военнообязанных:

выбывшие в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и вставшие на военный учет по новому месту жительства;

которые призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;

какие направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

которые отнесены к военному оперативному резерву;

в других случаях – по решению Минобороны, СБУ, разведывательных органов Украины;

3) по военному учету резервистов:

выбывшие в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и вставшие на военный учет по новому месту жительства;

которые призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;

которые приняты на службу в органы и подразделения гражданской защиты;

достигшие предельного возраста пребывания на службе в военном резерве или исключенные из военного оперативного резерва;

какие направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

в других случаях – по решению Минобороны, СБУ, разведывательных органов Украины.

Кто из украинцев исключен из военного учета

Это касается лиц, которые:

умершие или признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявленные умершими; прекратили гражданство Украины; признаны непригодными к военной службе; достигли предельного возраста пребывания в запасе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что нужно сделать снятым с военного учета, чтобы их не задержали и не доставили в ТЦК.