Экономическое бронирование 50% работников – это только в начале: в Раде дали прогноз по законопроекту

В парламенте предлагают бизнесам платить за работников-мужчин по 20 тыс. грн/мес

Народный депутат от "Слуги народа" и автор законопроекта об экономическом бронировании Дмитрий Наталуха считает, что бронь некоторых специалистов-мужчин никак "отрицательно не повлияет на мобилизацию".

Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу". Больше читайте в среду, 10 июня.

"Может быть, немного контроверсионно, но у нас не стоит задача забронировать абсолютно всех. Была задача дать предприятиям инструмент для того, чтобы они забронировали наиболее необходимых. В принципе, мы абсолютно адекватно относимся к критике в наш адрес. Но мы ее воспринимаем через призму того, что это один из первых барьеров, предложенный нами подход никак негативно не отразится на мобилизации", — говорит депутат.

Он отмечает, что предложенный им законопроект расширяет возможности для бизнесов и ФОП (физическое лицо предприниматель, ФЛП, но более распространён украинский вариант ФОП — ред.) в бронировании специалистов. Но это будет касаться ограниченного числа мужчин.

"Лимит бронирования — 50% от военнообязанных в штате. То есть даже при том, что у вас есть ресурс, вы все равно не сможете забронировать более 50% подлежащих призыву и работающих в штате. То есть, если у вас 100 человек работает на предприятии, из них 50 мужчин, которые подлежат призыву, вы сможете забронировать не более 25", — подсчитал Наталуха.

По его прогнозам, эта цифра в процентном соотношении будет еще уменьшена до 35-40%.

"Это все делается исключительно для того, чтобы никоим образом не дать оснований говорить о негативном влиянии на мобилизацию от экономического бронирования", — добавляет парламентарий.

Он уверяет, что "задача экономического бронирования — не в том, чтобы всех спасти от мобилизации, а именно для того, чтобы придать какую-либо предсказуемость экономике".